МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Новый глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев предложил к 2024 году открыть всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), онлайн-доступ к различным типам данных о гражданах, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию, представленную министром.

По данным газеты, речь, в частности, идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

Презентацию Шадаев представил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика". Стратегию развития цифровой экономики в интересах граждан, бизнеса и государства новый министр представил не только региональным представителям, но и чиновникам из профильных министерств и ведомств, комитетов Госдумы, из госкорпораций, IT-компаний и экспертного сообщества.

По программе развития цифровых медицинских услуг, говорится в презентации Шадаева, планируется обеспечить полный доступ гражданина к его собственной электронной медицинской карте, к результатам анализов и исследований, подключить все медицинские организации к сервисам проведения видеоконференций с пациентами, обеспечить 100% лиц из группы риска носимыми персональными телемедицинскими устройствами мониторинга состояния и внедрить технологии искусственного интеллекта во все медицинские информационные системы.

В презентации, с которой ознакомилась газета, также говорится о цифровизации госуслуг и способах идентификации граждан. Министр считает, что главная цель цифровизации госуслуг – снижение времени, которое должен тратить каждый гражданин в год на общение с органами власти. Оно не должно превышать трех часов, уверен он. В части презентации под названием "Новые возможности" Шадаев рассказал, что граждане получат доступ ко всем данным о себе, которые есть у государства, а также сведения о том, кому они были переданы. К 2024 году каждый гражданин России должен получить доступ ко всем таким данным в личном кабинете госуслуг.

Отдельно Шадаев говорил о замене обычных паспортов на цифровой ID и использовании биометрии.