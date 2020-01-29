МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Электронный кошелек WebMoney стал участником Системы быстрых платежей Банка России, говорится в пресс-релизе компании.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 30 участников. С помощью системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

"Пополнение кошелька WebMoney через СБП бесплатно. При переводе средств в другие банки комиссия составляет 2%, из них 0,8% стандартная комиссия WebMoney", — отмечается в сообщении.

Расчетным банком WebMoney по рублевым кошелькам выступает АО "ККБ". Клиенты участников СБП могут перевести средства на кошелек по номеру телефона получателя, выбрав соответствующую опцию в приложении своего банка.