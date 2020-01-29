"Ростелеком" перенес на неопределенный срок размещение облигаций от 15 млрд рублей
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. "Ростелеком" перенес на неопределенный срок размещение биржевых облигаций объемом не менее 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
"Ростелеком" принял решение о переносе размещения на более поздний срок в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры", — сообщил собеседник агентства.
"Ростелеком" планировал 29 января собрать заявки инвесторов на облигации. Компания планировала разместить семилетние биржевые облигации серии 002P-02R с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно была назначена на 10 февраля.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200129/830860500.html