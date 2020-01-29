МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Британский оператор сотовой связи Vodafone Group намерена продать саудовской компании Saudi Telecom 55% в своем египетском бизнесе Vodafone Egypt, говорится в сообщении Vodafone.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании компании подписали в среду. "Стороны намерены заключить окончательные соглашения по данной сделке после завершения due diligence Vodafone Egypt компанией Saudi Telecom. Ожидается, что сделка будет завершена к концу июня 2020 года при условии одобрения регулирующими органами", — отмечается в сообщении.

Компания указывает, что стоимость сделки составит 2,392 миллиарда долларов. Таким образом, стоимость 100% Vodafone Egypt оценена в 4,35 миллиарда долларов. Около 45% компании принадлежит Telecom Egypt.

При этом Vodafone отмечает, что у нее в Египте останутся общие центры обслуживания, недавно переименованные в _VOIS (Vodafone Intelligent Solutions). В таких центрах в Каире, Гизе и Александрии работают около 7,8 тысячи человек, они предоставляют широкий спектр услуг для деятельности Vodafone по всему миру. "Ожидается, что успех _VOIS сохранится, и Vodafone планирует увеличить штат как минимум еще на одну тысячу человек в ближайшие 12-18 месяцев", — отмечает компания.

Vodafone Group — один из мировых лидеров сектора телекоммуникаций, предоставляет услуги через дочерние компании и сети партнеров в 41 стране мира примерно 625 миллионам пользователей.

Saudi Telecom основана в 1998 году, акции торгуются на бирже Саудовской Аравии Tadawul. Штат компании составляет 19 тысяч человек.