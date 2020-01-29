МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль корейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, по итогам 2019 года упала почти в 8 раз к уровню 2018 года, составив 179,948 миллиарда вон (примерно 153 миллиона долларов), следует из отчетности компании.

Операционная прибыль опустилась в годовом выражении на 9,9% и составила 2,436 триллиона вон (2,1 миллиарда долларов).

Выручка компании за 2019 год при этом увеличилась на 1,6%, достигнув значения в 62,306 триллиона вон (52,9 миллиарда долларов), следует из сообщения.

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.