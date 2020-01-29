МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Отчетность Apple, показавшая рекордный рост продаж корпорации в конце 2019 года, стала позитивом для американского рынка акций, однако позитив этот ситуативный, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

По их мнению, компания заложила хороший фундамент доверия потребителей, выпуская для них в большей степени статусные, нежели функциональные модели, и еще какое-то время сможет пожинать плоды. Однако не исключена смена потребительских предпочтений, к которой Apple придется приспосабливаться, а также разрастание вспышки коронавируса, что может повлиять на производство гаджетов.

Американский технологический гигант Apple показал по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года (завершился в декабре 2019 года) рекордный рост продаж – на 92 млрд долларов. Чистая квартальная прибыль выросла на 11%, превысив 22 млрд долларов. Это первый рост прибыли более чем за год.

Рекордные продажи и рост прибыли фиксируются на фоне популярности новых устройств и сервисов Apple. При этом больше половины продаж по-прежнему приходится на смартфон iPhone — 55,96 млрд долларов против 51,98 млрд годом ранее.

"Рост продаж CEO Apple Тим Кук связывает с тем, что нынешняя линейка iPhone (11-я модель) является "самой сильной за все время", – напомнил старший аналитик компании Federation Consulting Владимир Ананьев.

СТАТУС ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Конечно, конкуренты наступают корпорации на пятки – компании, прежде всего, из Китая и Южной Кореи, выпускают смартфоны, по мнению многих потребителей, не уступающие iPhone, но в несколько раз дешевле. Их продажи также растут.

"Но у Apple всегда была и будет преданная аудитория. В этот раз компании, очевидно, удалось удивить многих и убедить сомневающихся сделать выбор в пользу айфонов. Кроме того, компания собирается нарастить выпуск 11-й модели, что свидетельствует о хорошем спросе", — говорит Ананьев.

Однако говорить о том, что Apple на голову выше конкурентов, — очень субъективно. Корпорация с опозданием пришла к тому, что многие делали уже давно: это и большие дисплеи, и бюджетные модели, которых компания изначально сторонилась. Качество продукции вопросов не вызывает, но по-настоящему трудная задача — каждый год продавать то, что внешне почти не отличается. По данным компании International Data Corporation (IDC), доля продаж iPhone в штуках примерно в полтора раза меньше, чем у Samsung и Huawei. Так что тягаться с конкурентами Apple может только по выручке, но не по продажам в штуках, рассуждает эксперт.

"Причина роста прибыли — в потребительских предпочтениях, которые толкают пользователей на покупку обновленных моделей iPhone, несмотря на то, что настоящих улучшений там очень мало", — уверен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Высокий спрос на модели iPhone 11 и iPhone 11 Pro определил финансовый результат. Apple годами строила преданность своей клиентской аудитории и теперь еще 1-2 года сможет пожинать плоды этой преданности, а там и новые разработки появятся, и цикл начнется заново, считает он.

При этом недорогие китайские смартфоны не конкурируют с iPhone, а находятся в другой нише, iPhone превратился в элемент социального статуса, поэтому имеет своих преданных покупателей, добавил эксперт.

РЕАКЦИЯ РЫНКОВ

Хорошая отчетность Apple стала поводом к оживлению на рынке акций США. Бумаги компании после объявления отчетности подскочили примерно на 3%, а фондовые индексы США по итогам торгов вторника повысились на 0,7-1,4%.

Однако, по мнению экспертов, решающего влияния на рынки отчетность Apple не окажет – есть более существенные факторы. "Данные от Apple, безусловно, позитив, но степень его влияния может быть разной, в конце концов, на рынке есть и другие компании. Тем более, отчетность прошла, а коронавирус — это история, которая все еще продолжается. Пока нет поворота в сторону улучшения, хотя КНР предпринимает решительные меры. Так что позитив от Apple будет ситуативным", — рассуждает Ананьев.

По словам Жарского, на новостях об отчетности многие инвесторы фиксируют прибыль в бумагах Apple и ждут развития ситуации с коронавирусом. "Именно поэтому накануне можно было видеть падение котировок ниже $305, а потом — рост до $317, при этом акции все равно находятся ниже максимумов", — отметил он.

ПЛАНЫ И КОРОНАВИРУС

В текущем постпраздничном квартале компания ожидает прибыль в 63-67 млрд долларов. Основная ставка, как и прежде, делается на смартфоны — Apple намерена в первом полугодии нарастить производство iPhone на 10%. В марте планируется выпуск новой бюджетной модели, цена которой, правда, пока не сообщается.

Также корпорация сообщала о намерении вдвое увеличить производство беспроводных наушников последней модели AirPods Pro.

Эксперты в этой связи напомнили о внешних факторах, которые могут нарушить планы корпорации. Это, прежде всего, смена потребительских предпочтений. По словам Ананьева, рост доходов от продажи iPhone — непростая задача. Apple видит точки роста в сегментах услуг и носимых устройств (часы, наушники), так как только на продажах смартфонов уже бизнес не построить. Люди в среднем стали пользоваться ими дольше, следовательно, выручку нужно искать в других сегментах, что Apple и делает.

"В будущем зависимость компании от iPhone будет падать. При этом надо понимать, что iPhone остается центральным товаром, на который в значительной степени завязаны как услуги, так и другие устройства. Так что он никуда не денется, но взрывного роста сегмента ждать не стоит", — прогнозирует эксперт.

Второй аспект – влияние коронавируса в Китае, где сосредоточены основные производящие мощности Apple, на доходы корпорации. Эксперты напоминают, что цепочка поставок может быть нарушена из-за запретов на перемещение и остановки некоторых производств.

"Степень паники по поводу коронавируса и котировки Apple находятся скорее в обратной зависимости: заводы Foxconn, на которых, в том числе, собираются смартфоны Apple, находятся в паре сотен километров от города Ухань, эпицентра заболевания", — напомнил Жарский.

Можно предположить, что малейшие слухи о распространении заболевания в окрестностях Уханя могут породить слухи о задержке выхода очередной модели смартфона и, как следствие, падение котировок, заключил он.