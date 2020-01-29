МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Приходящийся на акционеров чистый убыток американского диверсифицированного технологического концерна General Electric (GE) по итогам 2019 года составил 5,439 миллиарда долларов, что в 4,2 раза ниже убытка по итогам 2018 года, говорится в отчетности концерна.

Разводненный убыток на акцию по итогам года составил 0,62 доллара против убытка в 2,62 доллара годом ранее. Выручка концерна при этом сократилась на 2% в годовом выражении — до 95,214 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, за четвертый квартал составила 538 миллионов долларов, что на 6% ниже показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 0,06 доллара против 0,07 доллара в аналогичном периоде предыдущего года. Выручка GE за четвертый квартал сократилась на 1% в годовом выражении — до 26,238 миллиарда долларов. Аналитики ждали квартальную выручку на уровне 25,51 миллиарда долларов.

"Четвертый квартал стал хорошим завершением года для GE. Мы достигли или превысили свои финансовые цели на год и видим положительную тенденцию в 2020 году", — приводятся в релизе слова главы компании Лоуренса Калпа-младшего (Lawrence Culp, Jr.).

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.