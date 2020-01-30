МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в 2019 году упала в два раза по сравнению с 2018 годом, до 21,74 триллиона вон (около 18,5 миллиарда долларов), следует из сообщения компании.

Выручка за отчетный период уменьшилась на 5%, до 230,4 триллиона вон (195,6 миллиарда долларов), а операционная прибыль составила 27,77 триллиона вон (23,6 миллиарда долларов), что в 2,1 раза ниже показателя предыдущего года.

Чистая прибыль компании в четвертом квартале 2019 года сократилась на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 5,23 триллиона вон (4,4 миллиарда долларов). Операционная прибыль достигла 7,16 триллиона вон (6,1 миллиарда долларов), сократившись на 34% по сравнению с аналогичным показателем годичной давности. Квартальная выручка компании выросла на 1% и составила 59,88 триллиона вон (50,8 миллиарда долларов).

Сама компания ожидала небольшого снижения выручки в четвертом квартале — на 0,5% по сравнению с показателем 2018 года, до 59 триллионов вон (50,1 миллиарда долларов). "Прибыль в четвертом квартале упала по сравнению с показателем годом ранее из-за продолжающегося падения цен на чипы памяти и ослабления спроса в секторе дисплейных панелей", — поясняет компания.

Операционная прибыль мобильного бизнеса за четвертый квартал выросла в 1,6 раза, до 2,52 триллиона вон (2,1 миллиарда долларов) в годовом выражении. Объем продаж мобильного подразделения вырос на 8% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, составив 24,95 триллиона вон (21,2 миллиарда долларов). Улучшение показателей мобильного бизнеса Samsung Electronics объясняет хорошими продажами флагманских смартфонов Galaxy и изменениями в линейке продукции, направленными на повышение прибыльности от моделей массового рынка.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.