МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook по итогам 2019 года сократилась в годовом выражении на 16% и составила 18,485 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 6,43 доллара против 7,57 доллара годом ранее. Выручка социальной сети поднялась при этом на 27% — до 70,697 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал выросла на 7% в годовом выражении и составила 7,349 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 2,56 доллара против 2,38 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 2,52 доллара на акцию. Выручка за квартал увеличилась на 25% — до 21,082 миллиарда долларов при прогнозе в 20,88 миллиарда.

Квартальная выручка компании от рекламы составила 20,736 миллиарда долларов, что на 25% выше трех отчетных месяцев 2018 года. Число ежедневно активных пользователей соцсети в декабре 2019 года увеличилось на 9% в годовом выражении и составило 1,66 миллиарда человек. Число активных пользователей за декабрь выросло в годовом выражении на 8% — до 2,5 миллиарда.

Финдиректор Facebook Дейв Венер (Dave Wehner) отметил, что в первом квартале текущего года компания ожидает замедления годового роста выручки по сравнению с четвертым кварталом. Среди причин Венер называет влияние мирового законодательства о защите персональных данных и проблемы, связанные с таргетированной рекламой. На фоне его заявлений акции компании на предторгах теряют 7% стоимости.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.