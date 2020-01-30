МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первые шесть месяцев 2019-2020 финансового года, завершившиеся 31 декабря 2019 года, выросла на 29,5% в годовом выражении и составила 22,327 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 2,9 доллара против 2,22 доллара год назад. Общая выручка за полугодие выросла на 13,6% в годовом выражении и составила 69,961 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль Microsoft поднялась на 38,3% к аналогичному периоду предыдущего фингода и составила 11,649 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 1,51 доллара с 1,08 доллара за второй квартал предыдущего фингода. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,32 доллара. Выручка поднялась на 13,7% в годовом выражении — до 36,906 миллиарда долларов при прогнозе в 35,67 миллиарда.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud во втором квартале поднялась на 27% в годовом выражении — до 11,869 миллиарда долларов при прогнозе в 11,4 миллиарда. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 17% — до 11,826 миллиарда долларов, аналитики ожидали рост до 11,4 миллиарда.

На предварительных торгах акции компании дорожают на 4%.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.