МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Китайские производители смартфонов Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также американская компания Apple приостановили на две недели поставки смартфонов из КНР в Россию из-за коронавируса, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники среди партнеров этих брендов.

По словам одного из собеседников издания, компании разослали партнерам письма, в которых перенос поставок объясняется тем, что из-за коронавируса фабрики продлили каникулы в честь китайского Нового года до 10 февраля, и есть вероятность, что срок может быть продлен. Другой собеседник уточняет, что поставки начала переносить и компания Apple, производство техники которой также находится в Китае. Источник газеты в одном из вендоров электроники подтвердил эту информацию.

В пресс-службе Vivo изданию подтвердили, что из-за продления новогодних каникул в феврале 2020 года график поставок сместится примерно на две недели для всех компаний, производства которых находятся в Китае. При этом в компании подчеркнули, что смещение графика не скажется на наличии смартфонов и для потребителя не будет заметно. Согласно опросу газеты среди компаний "Вымпелком", МТС, "МегаФон", "Связной" и "М.Видео-Эльдорадо", ритейлеры пока не ожидают дефицита поставок. Представители Huawei, Lenovo, Apple не стали комментировать информацию о переносе поставок.

По мнению директора департамента "Мобильные средства связи" компании "Марвел-Дистрибуция" Павла Вьюкова, задержки в две недели не окажут воздействия на российский рынок, негативные последствия (в виде повышения цен на смартфоны на 10–15%, которые приведут к снижению спроса) могут наступить только после месяца-полутора.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.