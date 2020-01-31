МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей, говорится в сообщении ведомства.

"31 января 2020 года Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook. Inc и Twitter Inc. Указанные компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории Российской Федерации, что предусмотрено ч.5 ст.18 Закона "О персональных данных" №152-ФЗ", — говорится в сообщении.

"Административное производство было возбуждено по признакам совершения административного правонарушения в соответствии с ч. 8 ст.13.11. КоАП Российской Федерации, предусматривающей административный штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что соответствующий протокол был составлен в присутствии представителя компании Twitter. "Представитель компании Facebook на подписание протокола не явился. В соответствии с законодательством копия протокола будет направлена в адрес компании в течение трех дней", — сообщило ведомство.