МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Существенных изменений в графике поставок из-за коронавируса у компании не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе китайской Huawei.

Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники среди партнеров брендов написала, что китайские производители смартфонов Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а также американская компания Apple приостановили на две недели поставки смартфонов из Китая в Россию из-за коронавируса.

"Существенных изменений по поставкам на фоне коронавируса не наблюдается", — сообщил собеседник агентства.

"Все командировки в провинцию Хубей запрещены", — добавил представитель компании.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.