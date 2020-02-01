МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сотовый оператор Tele2 опроверг информацию об утечке персональных данных абонентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В субботу в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что в московский отдел полиции обратился менеджер по безопасности "Т2 Мобайл". Он рассказал, что в последние три месяца кто-то постоянно заходил в систему через программы для сотрудников, переписывал ICCID абонентов и делал полные копии их карт.

В Tele2 опровергли данную информацию. "Никаких обращений клиентов, связанных с несанкционированным доступом к конфиденциальной информации, не поступало", — пояснили в пресс-службе.

В компании также отметили, что Tele2 обеспечивает безопасность персональных данных своих абонентов и гарантирует сохранность этой информации. "Мы исключаем возможность копирования данных клиентов компании", — добавил представитель Tele2.