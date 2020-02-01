МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Facebook намерена придерживаться нового подхода в отношении размещаемого в социальной сети контента, который подразумевает защиту свободы выражения авторов и обеспечение шифрования данных. Об этом на саммите Silicon Slopes в Юте заявил сооснователь и глава компании Марк Цукерберг, передает РБК со ссылкой на CNN.

"Это новый подход, и я думаю, что он разозлит многих людей. Но, честно говоря, старый подход тоже раздражал многих, поэтому давайте попробуем что-то другое", — заявил он.

По словам Цукерберга, соцсеть все чаще просят "цензурировать огромное количество вещей", что ему не нравится. При этом он добавил, что Facebook в любом случае должна удалять со своих платформ материалы, связанные с терроризмом, эксплуатацией детей и призывами к насилию.

"Мы продолжим удалять действительно вредоносный контент, но необходимо все-таки придерживаться своих принципов", — сказал он.

30 января во время общения с инвесторами после публикации квартального отчета Facebook Цукерберг заявил, что в прошлом компания уделяла приоритетное внимание не отстаиванию своих принципов, а тому, чтобы "никого не обидеть". По его словам, из-за этого соцсеть не всегда ясно выражала свою точку зрения, что привело к «позитивным, но поверхностным взглядам» на Facebook. Цель компании на следующее десятилетие состоит "не в том, чтобы понравиться, а в том, чтобы ее поняли", добавил Цукерберг.