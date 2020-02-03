МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на концепцию подзаконных актов к закону о предустановке, разработанной ФАС.

Как следует из документа, служба хочет распространить требования по предустановке отечественных приложений и программ на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV на владельцев ОС, под управлением которых эти устройства работают, пишет издание.

Также ФАС хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft обеспечили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, если это не препятствует нормальной работе устройства.

ФАС предложит правительству поручить разработать соответствующий проект закона вместе с внесением подзаконных актов, следует из документа. По словам собеседника газеты, знакомого с ходом разработки, служба должна представить проекты подзаконных актов для общественного обсуждения в начале февраля.

В ФАС подтвердили изданию, что такие предложения обсуждаются. В Google, Apple и Microsoft отказались от комментариев.

Президент РФ Владимир Путин в начале декабря прошлого года подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. При этом перечни конкретных товаров, а также программ и порядок их установки должно будет определять правительство. В конце января ФАС сообщала, что разработала концепцию проекта постановления по предустановке отечественного ПО на определенные виды техники.