МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Вспышка коронавируса не отразится на операционной прибыли Apple в 2020 году, но негативно скажется на доходах компании в ближайшие кварталы, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Ранее Apple сообщала, что ее чистая квартальная прибыль выросла в первом квартале 2019-2020 финансового года (завершился в декабре 2019 года) на 11%, а продажи увеличились до рекордных 92 миллиардов. Чистая прибыль компании составила 22,24 миллиарда против 19,97 миллиарда годом ранее, это первый рост прибыли корпорации более чем за год.

Агентство отмечает, что на Китай пришлось 15% выручки компании за квартал. "Вспышка нового штамма коронавируса и его негативное влияние на экономику Китая могут замедлить динамику роста доходов Apple в ближайшем будущем", — говорится в документе. По мнению экспертов агентства, Apple предвидит эти риски и ставит более широкий диапазон ожидаемых за следующий квартал доходов. Компания также подчеркнула свою способность минимизировать любые потенциальные сбои в поставках, отмечают они.

По мнению Moody's, вирус окажет временное влияние на экономику Китая, но рост ВВП в Китае будет на уровне 5,8% в 2020 году. "При таком сценарии поставки продуктов Apple будут поддерживать рост операционной прибыли в 2020 году, хотя вспышка вируса негативно повлияет на рост доходов в течение следующих нескольких кварталов", — говорится в документе. Эксперты отмечают, что если эпидемия продлится и вызовет ослабление экономической активности в Китае, она может также оказывать "существенное влияние" на показатели Apple в течение долгого периода.

"Несмотря на потенциальное замедление темпов роста доходов, которое в настоящее время мы считаем временным, мы оцениваем, что Apple получит более 45 миллиардов долларов в виде свободного денежного потока (после вычета дивидендов) в 2020-м финансовом году. Сильный спрос на продукты Apple iPhone 11, AirPods и Apple Watch в нескольких регионах будут смягчать любой эффект от временного замедления экономики в Китае", — также указывается в отчете.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — новый коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361. Еще почти 150 человек заболели за пределами страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.