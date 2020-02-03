МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Идея Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обязать разработчиков ОС для смартфонов обеспечить возможность полного удаления предустановленных приложений, чтобы заменить их российским ПО, вряд ли найдет отклик у таких гигантов, как Apple и Google, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Да и пользователи так или иначе будут сами устанавливать то, что им нужно, невзирая на страну происхождения. С одной стороны, новация может сделать продукцию российских разработчиков более конкурентной, с другой – не исключен рост цен для конечного пользователя.

ФАС предложила обязать разработчиков операционных систем для смартфонов и прочих гаджетов – Apple, Google и Microsoft – наравне с производителями отвечать за предустановку российского ПО. Как пишет "Коммерсант", для этого им придется обеспечить возможность полного удаления устанавливаемых по умолчанию приложений.

С 1 июля этого года на все устройства, реализуемые в России, нужно будет ставить отечественное ПО. Для начала новация распространится на карты и поисковики, а затем на антивирус, приложения госуслуг, соцсети и мессенджеры. За это будут отвечать производители или по договоренности с ним дистрибуторы и ритейлеры, пишет издание.

Однако эксперты уверены, что добровольно никто из разработчиков ОС отказываться от предустановки своего ПО не будет. Дело в том, что на предустановке определенных приложений они зарабатывают и перестать это делать просто так они не захотят. В подзаконных актах наверняка будут прописаны некие финансовые санкции в отношении этих компаний, но насколько они будут ощутимы для таких гигантов — покажет время, говорит директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев.

"В случае, если компании пойдут на это, им придется внести изменения в процесс подготовки ПО для конкретно нашего рынка. Предустановленные приложения, такие как, например, сервисы Google, клиент Facebook или браузер Edge на Windows находятся, как правило, в специальной области жесткого диска гаджета, изменения которой запрещены производителями системы", — добавил эксперт.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ

По мнению аналитика по телекоммуникациям и медиа Райффайзенбанка Сергея Либина, инициатива выглядит несколько спорной, поскольку рычагов давления на производителей ОС у российской стороны де-факто нет, а отечественный рынок для них слишком невелик, чтобы идти на все условия властей.

"Если они уйдут с рынка из-за каких-нибудь объявленных санкций, то кто сможет их заменить? Своя ОС есть у Huawei, но она тоже на базе Android и не факт, что с Google не придется согласовывать какие-то изменения. Хотя, конечно, для китайской компании такие преференции должны быть выгодными, ведь это здорово продвинет их на нашем рынке", — рассуждает Либин.

И, наконец, идея о принудительной предустановке ПО не выдерживает критики, поскольку полезные и нужные приложения люди устанавливают сами. Так, без каких-либо государственных ухищрений пользуются отечественными навигационными сервисами, поиском такси, госуслугами. Те, кому нужен "Вконтакте", тоже установят его сами, а учитывая, что у соцсети десятки миллионов пользователей, проблем с клиентами не будет. Те же, кто пользуется Facebook, все равно будут это делать, невзирая на запреты – история с Telegram тому примером.

ПОСЛЕДСТВИЯ

По мнению экспертов, теоретически, данная инициатива может позитивно отразиться на конкуренции. Сейчас при желании любой российский разработчик ПО имеет возможность отдельно договориться с производителями устройств о предустановке своих продуктов. Правда, это потребует денег, которые есть не у всех.

"Скорее всего, договориться с тем же Samsung не получится, поскольку Google сможет предложить больше, чем "Яндекс" – ведь масштаб бизнеса несопоставим. Apple – вообще "вещь в себе", она заинтересована продвигать лишь собственные продукты. А вот с китайскими производителями вполне можно наладить отношения, учитывая их заинтересованность в российском рынке", — говорит Либин.

Инициатива ФАС поможет разработчикам отечественного ПО на равных конкурировать с международными гигантами, уверен Косарев.

"Также она может создать положительный эффект для пользователей бюджетных китайских моделей в части производительности и быстродействия этих устройств, так как в них большое количество предустановленных приложений, в том числе и рекламных, которые активно потребляют ресурсы гаджета: оперативную память, емкость аккумулятора, а чаще всего нашему пользователю абсолютно не нужны", — добавил он.

Однако есть некоторый риск, что внесение изменений в технологическую цепочку при производстве оборудования для нашего рынка в итоге выльется в повышение цены для конечного пользователя. "Но будем надеяться, что этого не произойдет, и ФАС сможет прийти к какому-то обоюдному решению совместно с производителями", — заключил эксперт.