МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Американский холдинг Alphabet Inc. (владеет компанией Google), которому принадлежит видео-сервис YouTube, впервые раскрыл данные по выручке от рекламы на сервисе — за 2019 год показатель вырос на 36%, достигнув 15,15 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании. Чистая прибыль Alphabet в 2019 году выросла на 11,7%

За четвертый квартал выручка от рекламы на YouTube составила 4,717 миллиарда долларов, что почти на 31% превышает показатель годичной давности.

"Я действительно доволен нашим постоянным прогрессом в области поисковой системы и созданием двух наших новых областей роста — YouTube, годовой доход от рекламы которого уже составляет 15 миллиардов долларов, и облачного сервиса (Cloud), который сейчас приносит годовую выручку в 10 миллиардов долларов", — приводятся в сообщении слова главы Google и Alphabet Сундара Пичаи (Sundar Pichai).

По данным отчетности, по итогам 2019 года выручка Google Cloud составила 8,918 миллиарда долларов, что в 1,5 раза выше показателя 2018 года.

При этом общая выручка Alphabet за год увеличилась на 18% — до 161,857 миллиарда долларов. Квартальная выручка выросла на 17% — до 46,075 миллиарда долларов, однако аналитики ждали значения показателя на уровне 46,91 миллиарда долларов. На этом фоне акции компании после завершения основных торгов подешевели более чем на 4%.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников компании по состоянию на 31 декабря 2019 года составляло почти 119 тысяч человек.