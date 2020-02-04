МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского производителя потребительской электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трёх кварталов 2019-2020 финансового года (завершились 31 декабря) снизилась на 31% в годовом выражении и достигла 569,5 миллиарда иен (5,2 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 450,08 иены (4,1 доллара) против 638,89 иены (5,8 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка Sony сократилась на 0,4% — до 6,511 триллиона иен (60 миллиардов долларов).

По итогам третьего квартала финансового года Sony сократила чистую прибыль на 46% год к году — до 229,5 миллиарда иен (2,1 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 182,89 иены (1,68 доллара) против 330,77 иены (3,04 доллара) в третьем квартале 2018-2019 финансового года. Квартальная выручка Sony увеличилась на 3% — до 2,463 триллиона иен (22,7 миллиарда долларов).

Sony при этом повысила прогноз своей чистой прибыли на весь текущий финансовый год на 9,3%, до 590 миллиардов иен (5,4 миллиарда долларов) с ожидавшихся в октябре 540 миллиардов иен (4,9 миллиарда долларов). А прогноз выручки повышен по сравнению с октябрьским на 1,2%, до 8,5 триллиона иен (78,2 миллиарда долларов).

Годом ранее выручка компании составила 8,665 триллиона иен (79,8 миллиарда долларов).

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в Японии в 1946 году.