МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. АО "Аэронавигационные и информационные системы" (АИС, входит в ГК "Ростех") вложит 1 миллиард рублей в проект по производству российских защищенных мобильных устройств для корпоративного сегмента, сообщили РИА Новости в пресс-службе АИС.

АИС и компания Mobile Inform Group (MIG) начинают выпуск линейки российских защищенных мобильных устройств для корпоративного сегмента на Калужском заводе телеграфной аппаратуры, сообщила ранее во вторник газета "Коммерсант". Инвестиции MIG составят более 50 миллионов рублей. Розничная цена устройства оценивается в 60-90 тысяч рублей, но при большом объеме закупок она может быть вдвое ниже.

"В освоение производства планируется вложить 1 миллиард рублей – собственные и заемные средства АО "АИС", — сообщили в пресс-службе АИС.

Как рассказали в АИС, планируемый объем производства устройств может составить до нескольких десятков тысяч штук в год. "Оборудование будет производиться под заказ, первая партия составит 2 тысячи изделий, ее планируется выпустить до конца 2020 года", — сказали в компании.

Там отметили, что у новых устройств уже есть первые заказчики, но, в соответствии с условиями контракта, АИС не может их раскрывать на данном этапе. "В целом же мы ожидаем, что интерес к устройствам проявят силовые ведомства, различные службы, энергетические и нефтегазовые компании, а также коммерческие организации, предъявляющие повышенные требования к оборудованию", — сказали в пресс-службе АИС.

В текущем году будет вестись отладка серийного производства и оформление документации на продукцию. До конца года планируется выпустить первую партию устройств.