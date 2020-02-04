МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейший в РФ сотовых операторов Tele2 разработал антифрод-платформу для защиты клиентов коммерческих банков от мошенничеств с использованием социальной инженерии, когда злоумышленники используют звонки с подменных номеров, сообщил РИА Новости источник на рынке и подтвердили в самой Tele2.

"Продукт, прежде всего, направлен на случаи, когда мошенники под видом службы безопасности кредитного учреждения вводят людей в заблуждение, получают данные банковских карт и выводят средства со счетов клиентов", — пояснили в компании. Там отметили, что это первый на российском телеком-рынке интеллектуальный продукт для борьбы с мошенничеством с использованием социальной инженерии, он помогает уменьшить количество случаев незаконного вывода денег с карт клиентов с помощью подменных номеров.

В компании пояснили, что для эффективной борьбы с мошенниками телеком-оператор и банк синхронизируют данные о сигнальном трафике с CRM-системой (система управления взаимоотношениями с клиентами – ред.) банка на базе специального программного обеспечения. Tele2 дополнительно "обогащает" эти данные с помощью аналитики на основе big data. Кроме того, оператор ставит на мониторинг все звонки клиентам с так называемых А-номеров – телефонов, с которых сотрудники банков могут звонить держателям карт.

"Две умные системы в режиме реального времени обмениваются данными о звонках общим клиентам с номеров телефонов банка. И если человеку звонят с номера кредитного учреждения, но антифрод-платформа со стороны банка не подтверждает звонок, значит, вызов идет от мошенников. В таком случае система безопасности кредитного учреждения может оперативно заблокировать транзакции атакуемого клиента, чтобы не допустить несанкционированный перевод средств с его счета", — пояснили в Tele2.

Там также отметили, что звонки из так называемых "тюремных кол-центров" Tele2 определяет на основе аналитики больших данных, объединив информацию о вызове и типе объекта, откуда идет звонок.

Tele2 уже протестировала работу антифрод-платформы с "Тинькофф" для определения разных видов фрод-коммуникаций: звонков клиентам с подменных номеров банка, звонков в кол-центр банка с подставных клиентских номеров, вызовов из "тюремных кол-центров". "Результаты тестирования показали, что платформа успешно определила источник звонка и отличила настоящие вызовы от звонков с подменных номеров", — сказали в Tele2.

Компания рассчитывает интегрироваться с платформами крупнейших розничных банков. "Бизнес-решение от Tele2 позволит ограничить доступ мошенников к чужим счетам с помощью технологий социальной инженерии", — отметили в компании.