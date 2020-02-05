МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Пользователи ряда сервисов "Яндекса" столкнулись с проблемами доступа к ним, компания работает над устранением, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей", — сказали в компании.

В частности, сбой произошел у "Яндекс.Такси" — об этом сообщают пользователи в соцсетях, с такими сбоями столкнулись и корреспонденты РИА Новости.