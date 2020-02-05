МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС объявил о покупке 51% уставного капитала группы компаний "Зеленая точка", которая предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения в ряде регионов РФ, говорится в сообщении оператора.

"В рамках опционного соглашения МТС имеет право на приобретение оставшихся 49% уставного капитала группы компаний "Зеленая точка" в течение трех лет", — уточняется в сообщении. Сумма сделки не разглашается.

Отмечается, что "Зеленая точка" объединяет 13 операторов связи под различными брендами в 12 городах: в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Элисте, Тамбове, Белгороде, Липецке, Уфе, Нефтекамске, Белорецке, Томске и Владивостоке.

"Фиксированные сервисы, которые МТС предоставляет в более чем двухстах городах России — важная часть формирующейся пользовательской экосистемы МТС и фундамент для дальнейшего развития конвергенции, комплекса сервисов умного дома и развлекательных продуктов", — прокомментировала сделку первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова, чьи слова приводятся в сообщении.

Она также отметила, что приобретение новых активов на региональных рынках присутствия комплементарно новой стратегии развития компании и выгодно в первую очередь клиентам, которые получат доступ к цифровым продуктам.