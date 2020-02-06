МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Наибольший рост числа DDoS-атак в 2019 году в мире пришелся на ресурсы криптосервисов, платежных систем и сайты знакомств, рассказал технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков в ходе презентации отчета по главным тенденциям и итогам 2019 года в области сетевой безопасности.

"По секторам — у нас вообще рост атак за год в 1,5 раза", — заявил Гавриченков. Эксперт представил презентацию на слайдах, согласно которым, число DDoS-атак в 2019 году против криптосервисов выросло почти в 6 раз, сайтов знакомств – в 2 раза, а против платежных систем – в 1,8 раза.

Число таких атак, направленных против банков, выросло на 21,22%, против букмекерского рынка — на 10,41%, против купонных сервисов — на 14,71%. Атаки на рынки электронной коммерции выросли за год на 51,09%, сферу образования – на 7,87%, сайты форекс – на 56,15%, страхования – на 94,12%. Сфера микрофинансов испытала рост атак на 31,5%, туризма — на 87,42%, а торговли — на 57,39%.

По словам эксперта, хакеры атакуют ресурсы для собственного развлечения, шантажа, вымогательства, саморекламы, исходя из политической позиции, из мести, в конкурентной борьбе, а также для ограничения доступа к нежелательной информации.

Компания Qrator Labs основана в 2009 году, она предоставляет услуги противодействия DDoS-атакам, а также занимается исследованиями в области противодействия DDoS-атакам.