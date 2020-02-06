МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Китайские высокотехнологические компании Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo намерены объединиться в альянс Global Developer Service Alliance (GDSA) для создания международной платформы, позволяющей разработчикам загружать приложения на несколько платформ одновременно, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Китайские Xiaomi, Huawei Technologies, Oppo и Vivo объединяют усилия, чтобы создать платформу для разработчиков за пределами Китая, позволяющую одновременно загружать приложения во все магазины приложений", — сообщает агентство, уточняя, что, по мнению экспертов, эта разработка может составить конкуренцию платформе Google Play.

Источники также сообщили агентству, что альянс изначально планировал начать работу в марте, но сроки могут измениться из-за вспышки коронавируса.

Ожидается, что платформа будет охватывать девять регионов, включая Россию, Индию и Индонезию.

В мае американская компания Google заявила о прекращении с Huawei делового сотрудничества, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google.