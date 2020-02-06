МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Китайская технологическая компания Huawei подала иски к американскому телекоммуникационному оператору Verizon о нарушении патентных прав, сообщает Huawei.

"Сегодня Huawei подала в окружные суды США иски в отношении Verizon о нарушении патентных прав… Компания требует компенсации за использование компанией Verizon запатентованной технологии, защищенный 12 патентами США", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшее десятилетие Huawei инвестировала более 70 миллиардов долларов в исследования и разработки. В результате проведенных исследований компания получила более 80 тысяч патентов по всему миру, в том числе 10 тысяч — в США.

Китайская Huawei с мая прошлого года находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов. Последняя отсрочка была предоставлена 18 ноября 2019 года на 90 дней.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.