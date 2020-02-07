МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Пользователи МТС сообщают о сбоях в работе мобильного оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

В основном пользователи жалуются на отсутствие подключения к сети. Сбои начались примерно в 12.40 мск.

Проблемы в основном наблюдаются в западной части России. Основное количество жалоб поступает из Москвы, Ярославля, Твери, Рязани и Воронежа.

В МТС РИА Новости сообщили, что сеть работает в обычном режиме, у некоторых абонентов могли быть сложности с подключением.

"Сеть МТС работает в обычном режиме, у части абонентов в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением", — сообщил собеседник агентства.

Пользователи "Билайна", МГТС и "Яндекса" также сообщают о сбоях в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector. Проблемы в основном наблюдаются в западной части России. Основное количество жалоб поступает в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Волгограда.