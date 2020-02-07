МОСКВА, 7 фев — Dow Jones. США и их союзникам стоит подумать о том, чтобы сдерживать экспансию китайского гиганта электроники Huawei Technologies Co. путем приобретения долей в его конкурентах – Nokia Corp. и Ericsson AB, заявил в четверг генпрокурор США Уильям Барр.

Это предложение Барра, бывшего юрисконсульта мобильного оператора Verizon Communications Inc., является одним из самых агрессивных среди мер, предложенных администрацией Трампа для сдерживания базирующейся в Шэньчжэне Huawei.

"Мы должны решить, на какую 'лошадь' собираемся ставить на этих скачках", — заявил Барр, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

В настоящее время ФБР США расследует более 1000 дел, касающихся попыток Китая получить американские исследования и технологии "практически в каждой отрасли и секторе" экономики США, заявил директор ФБР Кристофер Рэй. Позволить Китаю доминировать в сегменте 5G означает создать "колоссальную угрозу" не только безопасности, но и будущему экономики США, предупредил Барр.

Власти США давно опасаются, что лидерство Huawei на рынке телекоммуникационного оборудования представляет угрозу для национальной безопасности страны. Nokia и Ericsson также поставляют телекоммуникационным операторам по всему миру оборудование для вышек мобильной связи, однако не получают стабильной прибыли, в то время как Huawei ежегодно наращивает свою долю на мировом рынке.

"В ответ на эти опасения некоторые предлагают США связать себя с Nokia или Ericsson, купив контрольный пакет либо напрямую, либо через консорциум частных американских и дружественных компаний, – заявил Барр. – Благодаря нашему обширному рынку и финансовой поддержке одна из этих компаний или они обе станут более сильными конкурентами и разрешат опасения насчет их жизнеспособности".

Администрация Трампа рассматривает ряд предложений, направленных против Huawei, включая некоторые из тех идей, которые Барр озвучил в четверг. Как сообщил информированный источник, представители Белого дома действительно обсуждали возможность стимулировать американские инвестфонды к покупке долей в Ericsson или Nokia.

Барр выступил после того, как представители Белого дома на этой неделе сообщили The Wall Street Journal, что вместе с технологическими компаниями США разрабатывают отдельный план по созданию продвинутого ПО для телекоммуникационных сетей 5G. По их мнению, это поможет им быстро сформировать рынок, на котором возникнет реальная альтернатива Huawei. Их план нацелен на разработку общих технических стандартов, которые позволят разработчикам писать софт для оборудования 5G-связи практически от любого поставщика. В свою очередь, это поможет снизить или полностью ликвидировать зависимость от оборудования Huawei.

Однако, по мнению Барра, эта модель "открытого ПО" даст результат слишком поздно.

"Это журавль в небе, – заявил он. – Этот подход совершенно непроверенный и на него уйдут годы – еще как минимум лет десять".

Остается неизвестным, сочтут ли потенциальные претенденты шведскую Ericsson или финскую Nokia достаточно привлекательными бизнесами для покупки. Обе технологические компании являются лидерами на своих домашних рынках. Рыночная капитализация каждой из них значительно превышает 20 млрд долларов. Акции обеих компаний прибавили более 4% в пятницу на комментариях Барра.

Барр также призвал Федеральную комиссию по связи (FCC) быстрее распродать лицензии на мобильные частоты из "диапазона С" – одного из пакета частот, которые могут пригодиться для развертывания 5G. Председатель FCC Аджит Пай, выступая на другом мероприятии в Вашингтоне, предложил начать аукционы по этим частотам в декабре. При этом он отказался комментировать призыв Барра.

В четверг генпрокурор также заявил, что обе политические идеи могут помочь американским компаниям вернуть себе лидерство в сегменте беспроводной связи 5-го поколения. Телекоммуникационные операторы отмечают, что после перехода на 5G их сети будут работать в сотни раз быстрее, однако коммерческое применение этого стандарта только начинается.

— Авторы Drew FitzGerald, andrew.fitzgerald@wsj.com, Sadie Gurman, sadie.gurman@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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