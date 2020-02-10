МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Специализирующиеся на хищениях денег со счетов клиентов российских банков преступники придумали новой способ мошенничества.

Как пишет газета "Известия", сотрудники нелегальных call-центров начали использовать измененный сценарий общения при прозвоне клиентов банков. Новый способ общения вызывает больше доверия у россиян, отмечает издание.

Как отметили банкиры, новый способ мошенничества оказался "более опасным видом социальной инженерии для владельцев счетов".

Раньше мошенники "маскировались" под службу безопасности банка и говорили о блокировке счета клиента в связи с подозрительной транзакцией.

Сейчас мошенники задают вопросы о том, в каком отделении и когда именно клиент хочет закрыть свой счёт. Звонящие объясняют этот запрос тем, что кредитная организация якобы получила заявление на проведение закрытия счета.

Потенциальная жертва, которая за закрытием счета не обращалась, получает предложение "спасти" свои денежные средства при помощи перевода на некий "безопасный" счет.

Газета пишет, что в опрошенных банках и в Банке России "о новой схеме уже знают и предупреждают: цель мошенников остаётся неизменной — выманить данные клиентов, чтобы похитить средства".