НОВОСИБИРСК, 11 фев — ПРАЙМ. Российская компания OCSiAl, выделившаяся из портфельной группы компаний "Роснано", запустила в Новосибирске Graphetron 50 — крупнейшую в мире установку по синтезу графеновых нанотрубок, кардинально изменяющих характеристики различных материалов.

Graphetron 50 — крупнейшая в мире установка по синтезу графеновых нанотрубок — вторая установка новосибирского производителя графеновых нанотрубок, компании OCSiAl. Производственная мощность установки составляет 50 тонн графеновых нанотрубок в год.

"Глубоко убежден, что речь идет о событии не областного и даже не российского, а абсолютно точно международного значения. Ничего сопоставимого с этим на земном шаре не существует. Речь идет о промышленной установке, изготавливающей материал, обладающий прочностью в 150 раз выше стали. Если мы всерьез говорим о новой технологической эре, конечно это эра цифровых технологий, но еще и эра материалов", — сказал журналистам председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.

Он отметил, что "фантастические" свойства одностенных углеродных нанотрубок, которые можно добавлять практически к любым материалам для увеличения их прочностных и электрических характеристик, – "секрет новой эры материалов человечества", масштаб и значение которой пока сложно понять и оценить.

"Сегодня запущена 50-тонная установка. Мы хорошо понимаем, что ни одна компания на Земле не способна произвести даже одну тонну. Сегодня OCSiAl является поставщиком у 75% крупнейших технологических компаний мира, которые, к сожалению, запрещают называть свои названия", — сказал Чубайс. Президент OCSiAl Юрий Коропачинский пояснил, что в прошлом году компания была аттестована как поставщик для таких технологических гигантов как, например, LG и Pirelli.

Одностенные углеродные нанотрубки являются универсальным наномодификатором, улучшающим механические свойства, электро- и теплопроводность различных материалов. Так, добавка 0,1% одностенных углеродных нанотрубок алюминию увеличивает его прочность в два раза, добавка 0,01% к некоторым пластикам делает их электропроводящими, добавка 0,001% в бетон делает его прочнее на 50%. Пилотная промышленная установка синтеза одностенных углеродных нанотрубок Graphetron 1.0, была запущена в новосибирском Академгородке в конце 2013 года. С вводом в эксплуатацию Graphetron 50 российская компания сможет выпускать до 75 тонн нанотрубок в год с возможностью увеличения до более чем 100 тонн в год.