МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Основатель и глава компании Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) провел самую большую недельную распродажу акций среди топ-менеджеров компаний, входящих в расчет Bloomberg Billionaires Index (BBI), который ведется с 2012 года, сообщает агентство Блумберг.

С 31 января по 6 февраля Безос продал 2 миллиона акций на сумму в 4,1 миллиарда долларов, что по версии BBI стало самой крупной недельной суммой продажи акций за всю историю рейтинга.

В 2016 году со-основатель WhatsApp Ян Кум (Jan Koum) за несколько месяцев продал акции Facebook на сумму в 4 миллиарда долларов. В том же году Лорен Пауэлл Джобс (Laurene Powell Jobs) продала акции Walt Disney Co. на 6 миллиардов долларов.

По версии журнала Forbes, Безос является самым богатым человеком мира.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на конец 2019 года штат компании составил 798 тысяч человек.