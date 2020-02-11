ВАШИНГТОН, 11 фев — ПРАЙМ. Суд в Нью-Йорке разрешил слияние сотовых операторов T-Mobile и Sprint c почти 120 миллионами абонентов, сообщила во вторник газета New York Times.

Предполагается, что слияние третьего и четвертого по величине сотовых операторов США позволит им на равных конкурировать с двумя другими лидерами рынка — AT&T и Verizon.

Слияние компаний оспаривали в суде генеральные прокуроры 13 штатов и столичного округа Колумбия. Они протестовали против решения регуляторов — Федеральной комиссии по коммуникациям и министерства юстиции — которые ранее одобрили сделку. Штаты заявляли, что образование новой компании сократит конкуренцию в индустрии и повысит потребительские цены.