МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. "Ростелеком" заключил с ВТБ и консорциумом инвесторов юридически обязывающие соглашения по приобретению 55% долей ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2), расчеты по сделке будут завершены в течение месяца, и "Ростелеком" станет владельцем 100% сотового оператора, говорится в сообщении компании.

"ПАО "Ростелеком" объявляет о заключении с ПАО "Банк ВТБ" и консорциумом инвесторов юридически обязывающих соглашений по приобретению 55% долей ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2 Россия). Расчеты и переход права собственности в рамках сделки по консолидации 100% долей "Tele2 Россия" предполагается завершить в течение одного месяца", — говорится в сообщении.

В соответствии с ранее утвержденной структурой сделки подписаны: договор мены 10% долей в Tele2 на 10% обыкновенных акций "Ростелекома", которые находятся на балансе ООО "Мобител" ("дочка"Ростелекома"); договор купли-продажи 45% долей в уставном капитале Tele2; другие необходимые соглашения.

Финансирование покупки долей в уставном капитале "Tele2 Россия" осуществляется следующим образом: 17,5% долей приобретается за денежные средства в размере 42 миллиарда рублей; 27,5% долей приобретается за денежные средства в размере 66 миллиарда рублей, получаемые в результате допэмиссии обыкновенных акций "Ростелекома" в пользу ВТБ" по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию.

По итогам допэмиссии количество обыкновенных акций в уставном капитале "Ростелекома" выросло на 708,083 миллиона штук, до 3,283 миллиарда (с учетом реализации акционерами преимущественного права выкупа). В результате выкупа акций допэмиссии ВТБ получил 21,56% обыкновенных акций "Ростелекома". С учетом акций, полученных в обмен на 10% Tele2, доля принадлежащих ВТБ обыкновенных акций "Ростелекома" составит 31,56%.

Согласно указу президента РФ, по итогам сделки государство совместно с ВТБ и ВЭБом должно сохранить контроль над более чем 50% обыкновенных акций "Ростелекома", а доля РФ должна сохраниться в размере не менее 33,2%.

До сделки государство в лице Росимущества владело 45,04% уставного капитала оператора, ВЭБ – 3,96%, "дочка" "Ростелекома" — ООО "Мобител" — 12,01%, free float — 38,98%.