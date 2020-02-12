МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Пресс-служба Роскомнадзора не располагает информацией о возможном переходе главы ведомства Александра Жарова в "Газпром-Медиа", в самом холдинге эти сведения не комментируют.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на собеседников сообщили, что Жаров может перейти в медиахолдинг "Газпром-Медиа". Заменить его якобы может Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

"Мы такой информацией не располагаем", — сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос РИА Новости о возможном переходе Жарова в "Газпром-Медиа".

Пресс-служба "Газпром-Медиа" "слухи не комментирует".