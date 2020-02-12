Число пользователей WhatsApp достигло 2 млрд человек
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов человек, отмечается на официальном сайте.
"Мы рады сообщить, что на сегодняшний день WhatsApp поддерживает более двух миллиардов пользователей по всему миру", — говорится в сообщении.
Таким образом, мессенджер становится крупнейшей социальной платформой после Facebook. Ранее Facebook, компания которой принадлежит WhatsApp, отмечала, что число активных пользователей соцсети на декабрь 2019 года составило 2,5 миллиарда человек.
WhatsApp — приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200212/830933888.html