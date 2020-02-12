МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов человек, отмечается на официальном сайте.

"Мы рады сообщить, что на сегодняшний день WhatsApp поддерживает более двух миллиардов пользователей по всему миру", — говорится в сообщении.

Таким образом, мессенджер становится крупнейшей социальной платформой после Facebook. Ранее Facebook, компания которой принадлежит WhatsApp, отмечала, что число активных пользователей соцсети на декабрь 2019 года составило 2,5 миллиарда человек.

WhatsApp — приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.