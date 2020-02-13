МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Мировой суд в Москве оштрафовал на 4 миллиона рублей американскую компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать иностранное юридическое лицо Twitter Inc. (зарегистрировано в Калифорнии, США) виновным в совершении административного преступления и назначить штраф в размере 4 миллиона рублей", — огласила решение судья Александра Михалева.

При этом юристы Twitter на процесс не явились, хотя и были надлежащим образом уведомлены о его начале, отметила судья. Не явились в суд и представители Роскомнадзора, поэтому решение выносилось по письменным материалам — согласно ним, Twitter себя виновным не признает.

Штраф должен быть оплачен в течение 60 дней с момента вступления решения в силу, но Twitter, по закону, сможет выплатить его частями или попросить об отсрочке. Квитанцию об оплате необходимо предоставить в канцелярию суда.

Столь крупный штраф, по сравнению с предыдущим 3-тысячным взысканием, был назначен в соответствии с недавно принятым законом о защите персональных данных россиян. При повторном нарушении Twitter будет грозить штраф уже до 18 миллионов рублей.

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Twitter и Facebook около года назад: компании не стали сообщать, локализовали ли они базы данных российских пользователей на серверах в России, как того требует закон. Максимальный штраф по соответствующей статье — 6 миллионов рублей.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян только в России. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр, этим законом предусмотрена блокировка ресурсов-нарушителей. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.

Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. Facebook и Twitter не ответили и тода были оштрафованы на 3 тысячи рублей каждая.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров весной 2019 года говорил, что компаниям предписано в течение девяти месяцев локализовать базы данных россиян в РФ. Эти девять месяцев истекли в начале января 2020 года. В декабре 2019 года ведомство запрашивало компании повторно.

FACEBOOK ТОЖЕ ОШТРАФОВАН

Мировой судья на 4 миллиона рублей оштрафовал также Facebook, который не предоставил сведения о локализации баз данных российских пользователей.

"Признать иностранное юридическое лицо Facebook Inc. виновным в совершении административного преступления, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 КоАП, и назначить штраф в размере 4 миллионов рублей", — огласила решение Михалева.

Ни представители Facebook, ни сотрудники Роскомнадзора в суд не пришли. Судья решила рассмотреть дело без них, изучив письменные материалы дела. Согласно документам, калифорнийская компания собирала персональные данные россиян (имена, фамилии, даты рождения, фотографии), но не обеспечила запись и систематизацию этой информации с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

Согласно материалам дела, Роскомнадзор неоднократно направлял Facebook требования локализовать данные российских пользователей, но они были проигнорированы.

Решение может быть обжаловано в Таганском суде Москвы. Если решение вступит в силу, то штраф должен быть оплачен в течение 60 дней, но законодательство предусматривает возможность рассрочки или отсрочки выплаты. Квитанцию об оплате штрафа необходимо предоставить в канцелярию суда.