МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba по итогам девяти месяцев 2019-2020 финансового года, завершившихся 31 декабря, выросла в 2,5 раза в годовом выражении и составила 20,11 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, составила 0,99 доллара против 0,42 доллара по итогам аналогичного периода 2018-2019 финансового года. Выручка Alibaba составила 56,795 миллиарда долларов, что на 39,5% больше показателя за предыдущий аналогичный период.

Чистая прибыль компании в третьем квартале фингода выросла в годовом выражении в 1,5 раза, достигнув 7,201 миллиарда долларов. Разводненная прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, составила 0,35 доллара против 0,2 доллара за аналогичный период годом ранее. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила 18,19 китайского юаня (2,61 доллара). Выручка в отчетном периоде выросла на 37,7%, до 23,192 миллиарда долларов.

"За прошедший квартал Alibaba значительно расширила свой бизнес…. В ответ на коронавирус мы мобилизовали мощные коммерческие и технологические силы экосистемы Alibaba, чтобы поддержать борьбу со вспышкой, обеспечить повседневные нужды населения", — заявил главный исполнительный директор Alibaba Даниэль Чжан (Daniel Zhang), чьи слова приводятся в релизе.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. По состоянию на 30 сентября 2018 года штат компании составляет 93,397 тысячи человек.