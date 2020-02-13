МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Отмена одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) из-за коронавируса не нанесет значительного ущерба компаниям отрасли: соглашения и презентации крупных компаний будут перенесены на другие площадки, а организаторы форума понесут больше имиджевые потери, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Mobile World Congress ежегодно проходит в Барселоне с 2006 года. В 2020 году она должна была состояться с 24 по 27 февраля. Предполагалось, что ее посетят более 100 тысяч человек.

Однако в связи со вспышкой и рисками, связанными с китайским коронавирусом, более 20 компаний отказались от участия в форуме. Среди них были такие IT-гиганты как: Ericsson, Sony, LG, Nvidia, NTT Docomo, Gigaset, Amazon, McAfee, Vivo, ARCEP, Deutsche Telekom, STMicroelectronics, Nokia, Rakuten, AT&T, Orange и Vodafone. Впоследствии организатор мероприятия, ассоциация GSMA, принял решение отменить форум, следующее мероприятие состоится лишь в 2021 году.

Власти Китая 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в КНР, по последним данным, превысило 59,8 тысячи человек, из них больше 1,36 тысячи скончались. В настоящее время в Испании подтверждены лишь два случая заражения коронавирусом: оба мужчины, которым поставлен диагноз — иностранцы (британец и немец), заразившиеся за пределами страны.

ИМИДЖЕВЫЕ УБЫТКИ

Ряд экспертов считают, что отмена форума MWC несильно повлияет на IT-рынок, поскольку это не единственное мероприятие для отрасли и, скорее, будет негативна для имиджа организатора.

"В IT индустрии большое количество форумов, и это очень конкурентная среда. Отменяется один, повышается рейтинг у других. В целом на рынок это влияния никакого не окажет", — полагает глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Руководитель Content Review Сергей Половников отметил, что компаниям отчасти выгодна отмена форума. "Эта отраслевая выставка уже давно отрасли приносит меньше, чем организаторам. Компании вынуждены участвовать в ней по инерции, даже если им нечего показать, потому что неучастие может принести гораздо больше имиджевых потерь. Ситуация с отменой выставки в этом году из-за коронавируса позволила компаниям не участвовать в нем без имиджевых потерь", — считает он.

"Нельзя сказать, что IT- и телеком-индустрия пострадает. Удар будет по самой выставке, так как станет понятно, что участие в ней приносит выгоду лишь незначительному числу компаний. Также это будет удар по GSMA – она понесет серьезные финансовые потери, а, кроме того, может пострадать ее имидж", — указал эксперт.

КОНТАКТ ПОТЕРЯН

Однако ряд компаний все же ощутят негативные последствия от отмены форума MWC. Среди них — малый и средний бизнес.

"Я уверен, что это повлияет только на нетворкинг малого и среднего бизнеса. Крупных игроков это не затронет, они смогут быстро найти другие площадки для полномасштабных презентаций или же выбрать новые даты и с экономической пользой отнестись к дополнительному времени", — заявил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

"Все медийные контракты, которые должны были свершиться на площадке, пройдут в офисах компаний, а результат случайных коммуникаций сложно просчитать. Кратно уменьшатся контракты и коллаборации МСБ, но (отмена форума — ред.) никак не повлияет на взаимоотношения крупных игроков между собой и по отношению к клиентам", — добавил он.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в свою очередь, настроен более пессимистично. По его словам, отмена MWC сказалась на всем бизнесе.

"То есть фактически Китай в изоляции, новые анонсы переносятся, выход продуктов переносится, и это негативно. Операторские контракты не так важны, но это ключевое место, где люди общались, где люди из индустрии обсуждали, что будет в следующем году в Европе, в Азии во многом. Сейчас все это замерло, и вряд ли это будет происходить в каком-то позитивном ключе", — указал он.

"Потери компаний, которые измеряются сегодня, они под миллиард долларов, думаю, составят – это брони гостиниц, авиабилетов и прочее. То есть очень часто несдаваемые гостиницы, билеты, отмены поездок, делегаций и прочее. Это прямые расходы, это расходы на павильоны, помещения, особенно тех, кто участвовал не в выставке, а просто в Барселоне в это время проводил что-то", — добавил эксперт.

Эксперт напомнил, что ряд компаний анонсировали презентации или продажи своих товаров на время форума. В рамках этого они покупали телевизионную рекламу и готовились к открытию продаж. "Мало того, что товара нет на складах, так еще и телевизионную рекламу нельзя отменить, вплоть до того, чтобы поменять ее на что-нибудь другое. То есть это форс-мажор и это очень большие расходы. Исходя из этого, конечно, негативно оценивается, но экономический эффект не только для тех, кто выставляется на выставках, экономический эффект из-за коронавируса в данном случае для всех экономик, включая российскую, будет крайне негативен", — подытожил он.