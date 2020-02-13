МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Отмена одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) из-за коронавируса не нанесет значительного ущерба компаниям отрасли: соглашения и презентации крупных компаний будут перенесены на другие площадки, а организаторы форума понесут больше имиджевые потери, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Mobile World Congress ежегодно проходит в Барселоне с 2006 года. В 2020 году она должна была состояться с 24 по 27 февраля. Предполагалось, что ее посетят более 100 тысяч человек.

Однако в связи со вспышкой и рисками, связанными с китайским коронавирусом, более 20 компаний отказались от участия в форуме. Среди них были такие IT-гиганты как: Ericsson, Sony, LG, Nvidia, NTT Docomo, Gigaset, Amazon, McAfee, Vivo, ARCEP, Deutsche Telekom, STMicroelectronics, Nokia, Rakuten, AT&T, Orange и Vodafone. Впоследствии организатор мероприятия, ассоциация GSMA, принял решение отменить форум, следующее мероприятие состоится лишь в 2021 году.

Власти Китая 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в КНР, по последним данным, превысило 59,8 тысячи человек, из них больше 1,36 тысячи скончались. В настоящее время в Испании подтверждены лишь два случая заражения коронавирусом: оба мужчины, которым поставлен диагноз — иностранцы (британец и немец), заразившиеся за пределами страны.

ИМИДЖЕВЫЕ УБЫТКИ

Ряд экспертов считают, что отмена форума MWC несильно повлияет на IT-рынок, поскольку это не единственное мероприятие для отрасли и, скорее, будет негативна для имиджа организатора.

"В IT индустрии большое количество форумов, и это очень конкурентная среда. Отменяется один, повышается рейтинг у других. В целом на рынок это влияния никакого не окажет", — полагает глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

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Руководитель Content Review Сергей Половников отметил, что компаниям отчасти выгодна отмена форума. "Эта отраслевая выставка уже давно отрасли приносит меньше, чем организаторам. Компании вынуждены участвовать в ней по инерции, даже если им нечего показать, потому что неучастие может принести гораздо больше имиджевых потерь. Ситуация с отменой выставки в этом году из-за коронавируса позволила компаниям не участвовать в нем без имиджевых потерь", — считает он.

"Нельзя сказать, что IT- и телеком-индустрия пострадает. Удар будет по самой выставке, так как станет понятно, что участие в ней приносит выгоду лишь незначительному числу компаний. Также это будет удар по GSMA – она понесет серьезные финансовые потери, а, кроме того, может пострадать ее имидж", — указал эксперт.

КОНТАКТ ПОТЕРЯН

Однако ряд компаний все же ощутят негативные последствия от отмены форума MWC. Среди них — малый и средний бизнес.

"Я уверен, что это повлияет только на нетворкинг малого и среднего бизнеса. Крупных игроков это не затронет, они смогут быстро найти другие площадки для полномасштабных презентаций или же выбрать новые даты и с экономической пользой отнестись к дополнительному времени", — заявил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

"Все медийные контракты, которые должны были свершиться на площадке, пройдут в офисах компаний, а результат случайных коммуникаций сложно просчитать. Кратно уменьшатся контракты и коллаборации МСБ, но (отмена форума — ред.) никак не повлияет на взаимоотношения крупных игроков между собой и по отношению к клиентам", — добавил он.

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Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в свою очередь, настроен более пессимистично. По его словам, отмена MWC сказалась на всем бизнесе.

"То есть фактически Китай в изоляции, новые анонсы переносятся, выход продуктов переносится, и это негативно. Операторские контракты не так важны, но это ключевое место, где люди общались, где люди из индустрии обсуждали, что будет в следующем году в Европе, в Азии во многом. Сейчас все это замерло, и вряд ли это будет происходить в каком-то позитивном ключе", — указал он.

"Потери компаний, которые измеряются сегодня, они под миллиард долларов, думаю, составят – это брони гостиниц, авиабилетов и прочее. То есть очень часто несдаваемые гостиницы, билеты, отмены поездок, делегаций и прочее. Это прямые расходы, это расходы на павильоны, помещения, особенно тех, кто участвовал не в выставке, а просто в Барселоне в это время проводил что-то", — добавил эксперт.

Эксперт напомнил, что ряд компаний анонсировали презентации или продажи своих товаров на время форума. В рамках этого они покупали телевизионную рекламу и готовились к открытию продаж. "Мало того, что товара нет на складах, так еще и телевизионную рекламу нельзя отменить, вплоть до того, чтобы поменять ее на что-нибудь другое. То есть это форс-мажор и это очень большие расходы. Исходя из этого, конечно, негативно оценивается, но экономический эффект не только для тех, кто выставляется на выставках, экономический эффект из-за коронавируса в данном случае для всех экономик, включая российскую, будет крайне негативен", — подытожил он.