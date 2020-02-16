ВАЛЛЕТТА, 16 фев — ПРАЙМ. Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует к сентябрю 2020 года открыть до 50 новых площадок своей IT-школы в РФ, сообщил РИА Новости директор по корпоративным проектам и взаимодействию с органами государственной власти компании Samsung Electronics Сергей Певнев в рамках ежегодного форума Samsung CIS 2020.

Проект "IT-школа Samsung" был запущен в 2014 году. В рамках него старшеклассники проходят бесплатное обучение по направлению разработки мобильных приложений, "интернет вещей" и искусственный интеллект. Курс программы рассчитан на один учебный год (132 академических часа), занятия проводятся в формате дополнительного образования. За пять лет обучение прошли около 5 тысяч человек. Проект отвечает одной из главных целей нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" – предоставление образовательных возможностей для школьников как в крупных городах, так и в регионах, и создание IT-кадров.

На сегодняшний день образовательные площадки проекта открыты в 40 регионах России: от Калининграда до Дальнего Востока. "В сентябре 2020 году мы планируем увеличить количество площадок, открыв еще до 50 новых площадок по всей России. Мы уже начали отбор и общение с площадками и изучаем заявки со всей России. В середине сентября, одновременно со стартом нового учебного года в "IT-школе Samsung", мы объявим весь перечень новых площадок в регионах", — рассказал Певнев.

Объем инвестиций в открытие новых площадок компания пока не раскрывает. Набор в школу на 2020-2021 учебный год, по его словам, начнется в конце марта.

Ключевое значение для Samsung имеет соответствие площадки требованиям проекта, например, базовая квалификация преподавателей, отметил Певнев. Так, они должны знать язык Java, а в идеале — иметь опыт мобильных разработок, обладать знаниями, умениями и навыками преподавания для старшеклассников в этой сфере. После выбора площадок "Исследовательский центр Samsung" проводит дополнительное обучение преподавателей центров, и в течении учебного года обеспечивает методическое сопровождение преподавателей.

"По результатам успешного завершения обучения выпускники программы награждаются сертификатами от компании Samsung. Сертификат рассматривается приемными комиссиями университетов как индивидуальное достижение и дает дополнительные баллы при поступлении в 20 ведущих университетов России. Выпускников программы "IT-школа Samsung" регулярно приглашают на стажировки в различные IT-компании, выпускники становятся инженерами–разработчиками. Также есть ряд ярких примеров, когда выпускники школы возвращались в проект и становились одними из самых успешных преподавателей программы", — отметил он.