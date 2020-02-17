МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Исполнительный вице-президент ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") по юридическим вопросам и корпоративным отношениям Виктор Бирюков назначен временно исполняющим обязанности генерального директора компании, говорится в сообщении оператора.

"Это стандартные действия, предусмотренные корпоративными правилами и процедурами", — прокомментировали в пресс-службе компании.

В пятницу "Вымпелком" объявил о том, что в конце июня 2020 года Василь Лацанич покинет пост генерального директора, компания ведет поиск кандидата на замещение данной позиции.

Бирюков с 2016 года работает в "Вымпелкоме". Сначала в качестве директора по юридическим вопросам региона Евразия обеспечивал юридическую поддержку стратегических инициатив региона, трансформационных и цифровых проектов, отвечал за корпоративное управление, партнерские отношения в Казахстане и Киргизии, управление юридическими департаментами семи операционных компаний Евразии. В феврале 2017 года был назначен на должность исполнительного вице-президента по юридическим вопросам и корпоративным отношениям. Является членом наблюдательно совета АНО "Цифровая экономика".

Бирюков окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в 1998 году, а затем получил степень магистра права Северо-Западного университета и в 2009 году окончил Гарвардскую школу бизнеса по специальности общее администрирование.