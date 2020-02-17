МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам phreaker.pro и dublikat.eu. Как сообщается в понедельник на сайт службы, на ресурсах распространялись базы с персональными данными россиян.

"В настоящее время в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включены два форума phreaker.pro и dublikat.eu, на которых были доступны к продаже и открытому скачиванию базы, содержащие персональные данные граждан РФ", — отмечается в сообщении Роскомнадзора.

Федеральный закон "О персональных данных" требует получения осознанного согласия граждан на обработку их персональных данных в четко определенных целях. Как отмечает Роскомнадзор, на сайте форумов отсутствует информация, подтверждающая наличие согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных. "Незаконное размещение в интернете персональных данных россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества", — отмечает служба.

Добавляется, что администрации данных интернет-сайтов нарушали права и законные интересы граждан России, а также требования законодательства страны в сфере персональных данных.

"В соответствии с вынесенными судом определениями о принятии обеспечительных мер в отношении интернет-ресурсов phreaker.pro и dublikat.eu, операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к данным форумам на территории РФ", — сообщает Роскомнадзор.