МАГНИТОГОРСК, 18 фев — ПРАЙМ. Количество направленных на блокировку мошеннических телефонных номеров в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросло в 29 раз — до 13 тысяч штук, следует из презентации директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, представленной на Уральском форуме.

Как указано в материалах, в прошлом году было заблокировано 370 массовых фишинговых смс-рассылок и 1107 ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.

Количество заблокированных фишинговых ресурсов в свою очередь выросло в пять раз 0 до 10 683 штук. В Генеральную прокуратуру ЦБ направил более 250 доменов с целью ограничения доступа на территории РФ.

Кроме того, регулятор также представил статистику, с помощью каких каналов чаще всего орудуют мошенники, пользующиеся методами социальной инженерии. Так, 47% таких атак пришлось на получение доступа к личному кабинету жертвы, 34% — на собственноручное обналичивание или перевод пользователем на счета злоумышленников денежных средств, 13% — на покупку и продажу товаров в интернете (кража карточных данных), 6% — на остальные типы атак (смс-сообщения и лжебанки).