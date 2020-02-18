МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Вспышка коронавируса (COVID-19) может оказать долгосрочное негативное влияние на технологические компании, чье производство зависит от Китая, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

"Вспышка коронавируса может оказать длительное воздействие на технологические компании, если учесть тот факт, что цепочки поставок ориентированы на Китай…, а китайские поставщики еще не работают на полную мощность", — пишет агентство, отмечая, что компании неспособны в короткие сроки сменить поставщиков.

Дополнительное давление также создает то, что китайские производители еще не нормализовали работу. При этом агентство отмечает, что в случае стабилизации производства в ближайшие одну-две недели, негативное влияние будет временным. Однако, если такая ситуация продлится до марта-апреля, перебои в работе окажут разрушительное воздействие на технологический сектор.

По словам Fitch, временное закрытие заводов Foxconn может поставить под угрозу запуск продуктов американской компании Apple в первой половине 2020 года. Кроме того, в ночь на вторник Apple сообщила, что не сможет выполнить намеченный прогноз по прибыли в постпраздничном квартале из-за кризиса, вызванного распространением нового коронавируса.

Распространение коронавируса также представляет угрозу для Intel, HP и Dell. При этом, по мнению агентства, грамотное управление оборотным капиталом может способствовать снижению рисков, связанных с денежными потоками.

Вспышка коронавируса и связанные с ней карантинные меры представляет угрозу ряду экономических сфер, в том числе торговле, туризму и поставкам. ВОЗ признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.