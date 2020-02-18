МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ ведет дискуссию с Apple по вопросу предустановки российского ПО на устройства в соответствии с принятым в конце 2019 годом законом, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

"Мы с ними (Apple – ред.) ведем дискуссию плотную", — сказал министр, отвечая на вопрос, согласилась ли американская компания предустанавливать российское ПО на свои устройства.

Президент РФ Владимир Путин в декабре подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала концепцию проекта постановления о предустановке отечественного софта на определенные виды техники. Производители электроники просят об отсрочке вступления этих норм в силу.

Ранее ряд экспертов высказывали опасения, что закон о предустановке отечественного ПО на смартфоны может привести к уходу из розничной продажи в России устройств Apple, поскольку эта компания принципиально не предустанавливает на свои продукты сторонний софт.

В самой Apple пока не комментировали вопрос предустановки российского софта на свои устройства.

Ранее о готовности выполнять требование закона РФ о предустановке на устройства российского ПО сообщили южнокорейская Samsung Electronics и китайская Xiaomi. В китайской Huawei заявили, что рады сотрудничеству с российскими производителями программного обеспечения и работают над вопросом предустановки российского ПО на свои гаджеты в соответствии с требованием закона РФ.