МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. ООО "Мобител" (100%-ная "дочка" "Ростелекома" увеличило долю в "Т2 РТК Холдинг" (сотовый оператор, бренд Tele2) до 100% с 45%, говорится в сообщении "Ростелекома".

Тем самым закрыт один из трех этапов сделки по приобретению сотового оператора, пояснили РИА Новости в "Ростелекоме".

В середине февраля "Ростелеком" заключил с ВТБ и консорциумом инвесторов юридически обязывающие соглашения по приобретению 55% долей ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2), расчеты по сделке будут завершены в течение месяца.