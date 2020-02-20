МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Rambler Group и компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, выявили масштабную многоступенчатую мошенническую схему под видом фиктивной Ежесезонной премии "Лайк года 2020", в общей сложности было обнаружено более 1000 использовавшихся в атаке доменов, говорится в совместном релизе компаний.

В рамках этой фишинговой атаки пользователям предлагалось выиграть крупный денежный приз за случайно выбранный лайк, поставленный ими в соцсетях. Для привлечения желающих получить премию мошенники взломали почтовые серверы одного из операторов фискальных данных (ОФД) и массово рассылали пользователям Рунета сообщения от имени "команды Rambler". После обращений пользователей в Rambler Group, компания провела свое расследование и привлекла Group-IB к реагированию на инцидент.

"Центр реагирования на киберинциденты CERT-GIB выявил, что мошенники использовали несколько векторов атаки для заманивания пользователей к участию в премии "Лайк года 2020". Помимо рассылки почтовых сообщений они также доставляли фишинговые сообщения через другие каналы, в частности, направляли оповещения о денежном вознаграждении в Google-календарь. Используя распространенные методы социальной инженерии, основанные на желании выигрыша, мошенники в течение длительного времени выманивали данные банковских карт пользователей. Тема посланий так или иначе была связана с денежными выплатами. Получателей поздравляли с победой в конкурсе и с денежным призом, который составлял от 100 до 2000 долларов", — отмечается в сообщении.

В результате проведенных мероприятий рассылка под видом Rambler Group была остановлена. Сама Rambler Group связалась с публичными почтовыми сервисами, предупредила их об атаке и попросила превентивно перемещать мошеннические письма в "Спам". "В рамках дальнейшей работы специалистам Group-IB удалось заблокировать большинство связанных с атакой сайтов, на которые осуществлялись переходы из полученных писем и приглашений. В общей сложности схема насчитывает более 1000 доменов. Работа по блокировкам продолжается", — сообщается в релизе.

"Мы обращаем особое внимание пользователей на подобные фишинговые атаки. Чаще всего мошенники прикрываются известными брендами и компаниями, чтобы втереться в доверие получателей, собрать их личные данные и использовать их в корыстных целях. Получив подозрительное письмо, стоит к нему отнестись с осторожностью – не переходить по указанным ссылкам. Поэтому мы советуем в таком случае связаться с представителями бренда и уточнить, действительно ли была такая рассылка", — прокомментировал директор по кибербезопасности Rambler Group Илья Зуев.

Использование календаря в сервисе Gmail является относительно свежим трендом в социнженерии, отмечают эксперты. "При настройках календаря по умолчанию данные приглашения автоматически добавляются в него вместе с напоминанием. Таким образом любой пользователь Google-календаря может отправить приглашение на мероприятия другим пользователям Gmail, даже если их нет в его адресной книге. В итоге жертва получит уведомление о создании нового события на почту. Ключевые слова в содержании будут следующими: "банк, одобрена, выплата денежных средств, программа, возмещение, получение, согласовано, федеральная, служебная, реквизиты" и т. д", — отметили они.