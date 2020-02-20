МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) начал сборку катушки полоидального поля PF1 — важного элемента строящегося во Франции международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, сообщила пресс-служба российского проектного центра ИТЭР.

Реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции совместно Евросоюзом, Россией, Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и США. Это будет первая крупномасштабная попытка продемонстрировать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии.

Катушка PF1 является одной из шести катушек полоидального поля в магнитной системе, которая служит для удержания плазмы в реакторе ИТЭР. "Катушка – сложное изделие, основой которого являются восемь сверхпроводниковых двухслойных двухзаходных галет. Особенность изготовления этих галет состояла в том, что намотка каждой из них осуществлялась одновременно из двух кабелей. Для каждого из 16 кабелей катушки PF1 использовался изготовленный ранее в России в кооперации с Европой ниобий-титановый сверхпроводник, обладающий сверхпроводящими свойствами при сверхнизких температурах", — отмечается в сообщении.

Завершение изготовления катушки PF1 и отправка ее к месту сооружения установки ИТЭР запланировано на 2021 год.