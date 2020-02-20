МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Хакеры могут попасть в сеть 7 из 8 финансовых организаций в России из интернета, в среднем для проникновения во внутреннюю сеть банка злоумышленникам требуется пять дней, такой вывод делается в исследовании компании Positive Technologies.

Исследование основано на данных анализа защищенности инфраструктуры финансовых организаций. Для формирования отчета были выбраны 18 проектов (8 внешних тестирований и 10 внутренних), выполненных для организаций кредитно-финансового сектора.

"Эксперты Positive Technologies оценили общий уровень защиты сетевого периметра и корпоративной инфраструктуры исследованных финансовых организаций как низкий (а в ряде случаев и крайне низкий). В частности, проведенное обследование показало, что возможность проникновения во внутреннюю сеть из интернета была обнаружена для 7 из 8 проверенных организаций. В среднем для проникновения во внутреннюю сеть банка злоумышленникам требуется пять дней", — говорится в документе.

По меньшей мере одна атака в рамках пентеста (проверка на возможность проникновения в систему или сеть), выполненная с использованием известного общедоступного эксплойта (программный код, использующий уязвимость в ПО), оказывалась успешной в каждом втором банке. Эксперты обнаружили также уязвимость, которая гипотетически позволяет выполнить произвольные команды ОС на сервере и проникнуть в локальную сеть компании из интернета.

В случае когда потенциальный атакующий уже получил доступ в сеть, для получения полного контроля над инфраструктурой ему потребуется в среднем два дня. В частности, в 8 из 10 банков системы антивирусной защиты, установленные на рабочих станциях и серверах, не препятствовали запуску специализированных ПО. Встречались также известные уязвимости, позволяющие получить полный контроль над Windows. Во всех организациях удалось получить максимальный доступ в корпоративной инфраструктуре. В ряде проектов по тестированию целями были доступ к банкоматной сети, серверам карточного процессинга (с демонстрацией возможности хищения денег), рабочим станциям топ-менеджмента, центрам управления антивирусной защитой. Во всех случаях достижение этих целей было продемонстрировано заказчику тестирования.

"Результатом пентеста в одном из случаев стало выявление следов более ранних взломов. То есть банк не только был атакован реальным злоумышленником, но и не смог своевременно выявить нападение. Учитывая такие факты, а также общий невысокий уровень защищенности, мы рекомендуем регулярно проводить тестирование на проникновение и тренинги сотрудников ИБ", — прокомментировал руководитель отдела аналитики информационной безопасности компании Евгений Гнедин.