ВОРОНЕЖ, 20 фев — ПРАЙМ. Управление ФАС по Воронежской области обнаружило в торгах "Ростелекома" картельное соглашение.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что полицейские задержали сотрудников "Ростелекома" по подозрению в ограничении конкуренции и картельном сговоре при торгах федерального проекта "Информационная инфраструктура". По данным источника, речь идет о сговоре на торгах на строительство линий связи, которые "Ростелеком" проводил в 2019 году, ущерб от картельного сговора оценен в сумму порядка 788 миллионов рублей. В пресс-службе "Ростелекома" РИА Новости подтвердили проведение органами внутренних дел следственных мероприятий в офисах компании.

"ГУМВД России по Воронежской области возбудило уголовное дело по статье 178 УК РФ об ограничении конкуренции на торгах, которые проходили в рамках нацпроекта "Информационная инфраструктура", — сообщает в четверг УФАС. Санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

По данным УФАС, 9 апреля 2019 года ПАО "Ростелеком" разместило извещение о проведении открытого запроса котировок на заключение договора на выполнение работ по строительству линий связи для реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" на территории Воронежской области. Начальная (максимальная) цена контракта составила 901,28 миллиона рублей. Заявки на участие в запросе котировок, как информирует УФАС, поступили от 13 компаний, победителями были признаны восемь компаний, а общая сумма договора "была разделена между ними в равных частях и составила 112 660 000 рублей".

В ведомстве добавили, что антимонопольщики изучили материалы проверки управления ФСБ по Воронежской области и выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции. "Было установлено, что компании в ходе торгов заключили картельное соглашение, которое выразилось в нетипичном, взаимосвязанном антиконкурентном поведении, направленном на поддержание цены и повышение стоимости выполняемых работ. Кроме того, в действиях должностных лиц ПАО "Ростелеком" усматривались признаки координации отдельных участников торгов, создания преимущественных условий участникам торгов путем предоставления им конфиденциальной информации", — информирует воронежское УФАС.

Правоохранительные органы воздержались от комментариев ситуации.